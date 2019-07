Viimaste aastate põnevaim F1 etapp oleks televaatajatel äärepealt nägemata jäänud

"Saime aru, et kui tahame 3. vabatreeningut eetrisse lasta, siis ainus võimalik ülekandetee peitus ringraja F1 tehnilise keskuse ja Suurbritannias asuva meedia- ja tehnoloogiakeskuse vahel - muidu kasutati neid sotsiaalmeedia, veebi, äpi ja F1TV sisu ning Aasia ja Ameerika ülekande jaoks."

Mitmete erinevate F1 partnerite koostöös ja signaalide ümberpaigutamise tulemusena telepilt lõpuks Euroopa fännideni jõudiski.

"See oli tõesti nagu oleks F1 meeskond jõudnud laupäeva hommikul ringrajale ja avastanud, et nad peavad kiiruga mootorit vahetama. Ainult et see oli hullem - nagu oleks garaaži avanud ja avastanud, et auto on kadunud!"

Turner rahustas fänne, lubades, et selle nädalavahetuse Budapesti etapi telepilt jõuab ilusti inimeste kodudesse. "Reede hommik saab Budapestis olema nagu iga teinegi," ütles ta.

"See maitses nagu võit. Võtmekoht kogu loo juures on see, et ma ei usu, et keegi üldse arugi sai, et meil probleeme oli. Ma ei ütleks, et me saime kaksikvõidu, sest pühapäeval juhtus midagi, mis tegi signaalile pisut liiga, aga see oli seotud ainult Euroopa UHD teenusega. Seega ma võrdleksin seda 20. kohalt sõidu võitmisega. Ehk üks koht parem kui Sebastianil!"