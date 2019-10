VIDEOD | Hämmastav vastupidavus! Kimi Räikkönen tähistab 40. sünnipäeva

Kimi Räikkönen. Foto: EPA/Scanpix

Soome vormel 1 sarja sõitja Kimi Räikkönen tähistab täna 40. sünnipäeva. Võistlussarja algusaegadel tegid ilma just vanemad härrasmehed, aga pärast Michael Schumacheri karjääri lõppu on Räikkönen olnud ainus sõitja, kes on nii kõrge vanuseni vormel 1-s vastu pidanud.