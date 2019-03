VIDEO | Vettel rikkus aumeeste kokkulepet ja tõi Grosjeanile jama kaela, ise pääses aga puhtalt

Grosjean omakorda väidab, et teda sundis Norrist kinni hoidma hoopis Vettel, kes rikkus pilootide vahel kehtivat kirjutamata seadust. Nimelt sätestavat see aumeeste kokkulepe, et soojendusringi viimases kurvis teineteisest mööda ei sõideta. Vettel aga just nii tegigi ning Grosjean oli sunnitud tagasi tõmbuma rohkem kui tiim seda temalt eeldanud oleks.

"Ma arvan, et Vettel korraldas selle segaduse," selgitas Grosjean. "Ta ei austanud kirjutamata seadust. Alonso tegi selle eelmisel aastal Monzas Magnussenile selgeks. Ehk oleksin pidanud sama tegema. Aga ta läks lihtsalt kogu järjekorrast mööda. Olime kõik ootel ning ilmselgelt ma tahtsin kiiremini minna. Ta sõitis kõigist mööda ja tuli minu ette nii, et ma pidin veel kolm-neli sekundit ootama. Ilmselgelt me polnud sellega arvestanud, et Vettel seda võiks teha. Me arvasime, et oleme Norrisest piisavalt kaugel ning ilmselt sellepärast mulle ei öeldudki, et Norris on kiirel ringil."

Norris astus samuti Grosjeani kaitseks välja: "Talle tehti tõesti pisut Sebastiani poolt ära. Tema õigustuseks tuleb öelda, et ta tiimil oli tegelikult vaid umbes kolm sekundit aega - kui nad seda juba teinud ei olnud -, ütlemaks talle, et ma tema taga olen."

"Peame sõitjatena teineteist austama. Kui sul on auto ees, siis sa ei lähe tast lihtsalt viimases kurvis mööda nagu Magnussen eelmisel aastal Ferandole Monzas tegi. Arvan, et ta tegi kõik, mis ta suutis, aga ta takistas mind tõepoolest, seega need on sarnased juhtumid."

Vaata videot Grosjeani ja Norrise intsidendist siit!