See, et vormel murdub pärast kokkupõrget pooleks, pole väga haruldane. Süsinikkomposiidist valmistatud turvakookon ehk „vann”, kus istub ka sõitja, on uskumatult tugev ja võib tõesti mootori küljest lahti murduda. See Grosjeaniga täpselt juhtuski. Kere ülemine osa jäi seejuures mootori külge ja seetõttu tekkiski esialgu mulje, et auto esiosa on täielikult hävinud. Tegelikult täitis vann oma töö täiuslikult selles, mis puudutab sõitja kaitset. Miks aga purunes kütusepaak, mida vann samuti kaitseb? Muidugi, löök oli ülitugev, tõenäoliselt muud seletust polegi.

End vaatame nüüd ka seda, mis juhtus vanniga.