VIDEO | Töö käib! Jüri Vips saab Jaapanis vormelit testida

Jaapanis Fuji ringrajal toimuvad teisipäeval ja kolmapäeval kohaliku Super Formula sarja ametlikud testisõidud. Pealtvaatajaid testimisele mõistagi lubatud pole.

Millal Jaapanis hooaeg algab, pole teada. Hooaja esimesed kaks etappi on koroonaviiruse tõttu edasi lükatud.

„Võime ju igasugu asju planeerida, aga praegu ei tea üldse, mis sarjad üldse käima lähevad. Lõppkokkuvõttes on elus tähtsamaidki asju, kui need sarjad. Tähtis on, et selle jama saaks maailmas kontrolli alla. Praegu on kõik määramatuks ajaks edasi lükatud. Kui mingi teine sari tuleb, siis sõidame, kui ei tule, siis ei sõida. Nende testidega on samamoodi – kui toimuvad, siis sõidame, kui mitte, siis vaatame, kuidas koju saame,” sõnas Vipsi mentor Marko Asmer möödunud nädalal Eesti Päevalehele.