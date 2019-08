Räikkönen vigastas suvepausil vasakul jalal lihast ning kuigi soomlane arvab ise, et ta suudab probleemideta võistelda, võeti Belgiasse igaks juhuks varusõitjana kaasa Marcus Ericsson.

"Hakkan vanaks jääma! Olen alati öelnud, et sport on väga ohtlik. Minu meelest on õlle joomine ohutum..." muigas kogenud soomlane.