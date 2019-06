VIDEO | Pettunud Vettel näitas sümboolse liigutusega, mida kohtunike otsusest arvas

Sõitu esikohalt alustanud Vettel püsis kogu sõidu vältel liider, ent lähim jälitaja Lewis Hamilton (Mercedes) hingas sakslasele pidevalt kuklasse. Päeva otsustav hetk saabus 48. ringil, kui Hamiltoni surve all olnud Vettel tegi kerge sõiduvea ning naases rajale täpselt Hamiltoni ette, mis tekitas olukorra, kus mehed oleksid peaaegu omavahel kokku põrganud.

Kohtunikud nägid Vetteli sõidus ohtlikku käitumist ja otsustasid sakslasele määrata viiesekundilise ajakaristuse. Vettel lõpetas küll sõidu esimesena, kuid kuna edu Hamiltoni ees oli alla sekundi, kukutas trahv Vetteli teiseks.

Kohtunike otsuses selgelt pettunud Vettel näitas oma meelehärmi ka pärast finišit välja, kui keeldus esikolmiku meestele traditsiooniks olevast intervjuust ja liigutas teise koha märgi sümboolselt Hamiltoni masina ette.

"Asi ei ole MM-tiitlis. Me näitasime, et väärisime täna võitu ja usun, et teised arvavad sama," sõnas Vettel pärast sõitu. "Sellised otsused ei tee meie sporti populaarsemaks. Rahvas tahab ju näha meid võidu sõitmas ja seda me Hamiltoniga ka tegime. Loodan, et inimesed tulevad ikkagi tagasi."

Olukorda kommenteeris ka endine vormel-1 maailmameister Mario Andretti. "Minu arust on kohtunike ülesanne karistada selgelt ohtlikke liigutusi, mitte võidusõidu tulemusel juhtunud vigu. Kanadas juhtunu ei ole F1 tasemel aktsepteeritav."