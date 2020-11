VIDEO | Ööseks haiglasse jäänud Grosjean ülistas halo-seadet: ilma selleta ei räägiks ma täna teiega

Esialgu kahtlustati Grosjeanil ka roidemurdu, kuid haiglas tehtud uuringud tuvastasid, et ühtegi luud tal katki ei ole.

Oma toetajatele tehtud videopöördumises ülistas Grosjean auto piloodikabiini kaitsvat halo-seadet, mis F1 sarjas on kasutusel alates 2018. aastast.

"Tere kõigile! Tahtsin lihtsalt öelda, et minuga on korras, või noh, enam-vähem korras," ütles Grosjean haiglavoodist sotsiaalmeediasse postitatud videos. "Tänan kõiki sõnumite eest."

"Soovin tänada kõiki rajajulgestajaid. Nad tegid fantastilist tööd, et mind tulest nii kiiresti kui võimalik välja saada. See, mis nad tegid, oli imeline," jätkas prantslane.

"Ma polnud mõned aastad tagasi halo pooldaja, aga see on parim asi, mis me vormel 1 tõime. Ilma selleta ei räägiks ma siin täna teiega."





"See on ime, et ta elus on," kommenteeris juhtunut 1996. aasta F1 maailmameister Damon Hill, kes oli 1994. aasta San Marino GP-l hukkunud brasiillase Ayrton Senna tiimikaaslane.

FIA meditsiiniauto juht Alan van der Merwe, kes jõudis sündmuskohale mõne sekundiga koos meditsiinipealiku Ian Robertsiga, lausus: "See oli meie jaoks samuti suur üllatus. Me pole nii suurt tulekahju näinud 12 aastat. Pärast sellist õnnetust oli uskumatu, et Romain hakkas autost ise välja ronima. Oli kergendus näha, et temaga on korras. See näitab, et kõik süsteemid, mis meil kasutusel on - halo, piirded, turvavööd ja kõik muu töötasid nii, nagu peab. Kui meil kasvõi ühte neist poleks, võinuks see lõppeda hoopis teisiti."

