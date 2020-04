View this post on Instagram

Día 31 de confinamiento . . Ya me creo el V10 de @fernandoalo_oficial Lo peor es que me he estudiado la melodía! El tope de revoluciones es un fa# un poco alto 🤭¿Vosotros que tal? ¿Tambien perdiendo la cabeza? . . . Un día menos! . . @renaultf1team @f1 @briatoreflavio @cellistoftheworld #cello #cellist #celloplayer #f1 #alonso #fernandoalonso #formula1 #formulaone #v10 #motorsport #motor #race #car #auto