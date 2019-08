VIDEO | Mick Schumacher avas vormel 2 sarjas võiduarve

Ümberpööratud stardijärjestusega sõitu juhtis Schumacher (Prema Powerteam) algusest lõpuni.

Ühtlasi oli see Schumacherile F2 sarjas keerulise debüüthooaja esimene poodiumikoht. Senine parim koht pärines talt Austria GP teisest sõidust.

"Tunne on hea. Mul on lihtsalt hea meel, et see halb õnn läbi on ja ma korralikud punktid teenisin. Loodetavasti annab see tulemus mulle suvepuhkuseks ja järgmiseks etapiks lisaenergiat. Ootan seda juba suure põnevusega!" ütles 20-aastane sakslane.

Poodiumitseremooniat nautis oma silmaga kohapeal ka Schumacheri ema Corinna. Mick lisas, et kavatseb seda võitu tähistada täna õhtul koos perega.

Schumacheri liidrikoht ei paistnud pärast esimest ringi enam erilises ohus olevat, kuigi Honda arendussõitja Nobuharu Matsushita (ART Grand Prix) püsis kogu aeg DRS-i ulatuses.



Schumacher võitis eelmisel aastal Euroopa vormel 3 tiitli ning kuulub Ferrari noorteakadeemiasse. Tänavu on ta testinud Ferrari ja Alfa Romeo F1 autosid ning arvatakse, et tal on reaalne pääseda juba järgmisel aastal F1 sarja.

"Eks aeg näitab," ütles ta selle kohta. "F2 esimene võit on suur asi, aga ma pean veel endaga kõvasti tööd tegema. Kas ma saan F1-e järgmisel aastal või kahe-kolme aasta pärast, ma ei tea. Üritan õppida nii palju kui võimalik, et ma selleks sammuks, kui see lõpuks tuleb valmis oleks ja end F1 meeskonnas mugavalt tunneksin."

Vormel 2 sarja juhib neli etappi enne hooaja lõppu 196 punktiga hollandlane Nyck de Vries (ART), teine on 166 punktiga kanadalasest Williamsi F1 testisõitja Nicholas Latifi (DAMS) ja kolmas 141 silmaga brasiillane Sergio Sette Camara, kes on McLareni F1 tiimi testisõitja. Schumacher on 45 punktiga alles 11.