VIDEO | Mercedes selgitas Hamiltoni bennyhilliliku boksipeatuse tagamaid

Alates 2014. aastast F1 sarja valtitsenud "hõbenoolte" etapp vihmasel Hockenheimi ringrajal oli täielik ebaõnnestumine. Esikohalt alustanud Hamilton leppis üheksanda kohaga, kolmandast stardiruudust teele läinud Valtteri Bottas tegi neljandal kohal sõites avarii.

Kõik kulges Mercedese jaoks veel plaanipäraselt kuni 29. ringini, kui Hamilton eelviimases kurvis avarii tegi ning sellega oma auto esitiiva lõhkus. Plaaniväline boksipeatus kujunes aga kaoseks.

Tiim valmistus just Bottast rehvivahetuseks sisse võtma ega osanud Hamiltoni kuidagi oodata. Vähe sellest, et uut esitiiba kohe boksis valmis polnud, pandi Hamiltonile alla slick rehvid, kuid insenerid otsustasid viimasel hetkel, et vahepealsed rehvid oleksid ilmastikuolusid arvestades parem variant.

"Kui Lewis sisse tuli, oli see üks suur kaos, sest me olime boksis Valtteri jaoks valmistunud. Tema otsustas aga rajale jääda ja samal ajal oli Lewis teelt välja sõitnud, seina põrutanud ja esitiiva lõhkunud. Seega tuli sisse tema," rääkis Mercedese rajaäärne peainsener Andrew Shovlin.

"Me nägime, et ta tuleb sisse, aga meestel läheb veidi aega, et teised rehvid välja tuua. Ühtlasi oli meil see purunenud nina. Me ei saanud autot üles tõsta ja selle normaalse tungrauaga üles tõsta, vaid meil läks selleks vaja teistsugust varustust."

"Nüüd nägi see välja segamini. Rehvide osas olid sõitjatel erinevad strateegiad ning me pidime muutma pehme rehvitüübi vahepealseteks ja selle meestele kommunikeerima, kui kõik oli juba niigi kaootiline," jätkas Shovlin.