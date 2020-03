VIDEO | Max Verstappen osales koos eestlasega alternatiivsel Austraalia GP-l, aga sattus sekeldustesse

The Race All-Star esports Battle'i nime kandnud võistluse kuulsaim osaleja olid vormel-1 sarjas Red Bulli autot ohjav Max Verstappen.

Hollandlane pani esmalt kinni päris võidusõitjate võistluse, aga finaalis põrkas ta juba avakurvis konkurentidega kokku ja pudenes esikohakonkurentsist. Lõpuks sai ta 11. koha. Võitis Sloveenia e-sportlane Jernej Simoncic.

Võistlusest võttis osa ka eestlane Risto Kappet, kes jäi esimesena finaalist välja.

Et tingimused oleks võrdsed ja et keegi ei saaks enne võistlust spetsiaalselt harjutada, selgus rada juhusliku valiku teel. Nii pidid Verstappen ja co läbima mitte Melbourne'i tänavarada, vaid Saksamaal asuvat Nürburgringi.

Kogu võistlus (finaal alates 1:44.50):