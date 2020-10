VIDEO | Lewis Hamilton sai Schumacherilt südamliku kingituse

Mick Schumacher kinkis Hamiltonile autasustamispoodiumil Michaeli võistluskiivri.

"Tänan sind väga. Ma tõesti hindan seda," ütles Hamilton 21-aastasele Schumacherile.

Mick Schumacher presenteando Lewis Hamilton, um grande momento ❤ pic.twitter.com/BN0faBbLBs — Mundo da F1 Brasil 🇧🇷🏁 (@MundoF1BR) October 11, 2020

"Mäletan, et noorena mängisin arvutis vormelimängudes Michaelina. Ta domineeris nii pikka aega. Ma ei oleks osanud oodata, et suudan kunagi tema rekordeid korrata. Läheb aega, kuni ma sellega harjun. See on nii suur au," lisas Hamilton hiljem.

Britt juhib kindlalt ka tänavust vormel 1 sarja punktitabelit. Kui Mercedese piloot suudab meistritiitli vormistada, tõuseks ta seitsmekordse tšempionina samuti just Schumacheri kõrvale.