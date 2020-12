VIDEO | Koroonast paranev Hamilton tunneb end hästi ja loodab nädalavahetusel juba tagasi roolis olla

Britt postitas täna Twitterisse video, milles ütleb: "Tere kõigile, loodan, et teil läheb hästi. See on olnud üks raskemaid nädalaid, mis mul üle pika aja on olnud. Olen keskendunud taastumisele, üritan end tagasi vormi saada, et olla uuesti autos viimaseks etapiks Abu Dhabis."

"Ärkasin täna üles hea enesetundega, tegin oma esimese trenni. Tahtsin teile saata positiivse sõnumi ja teatada, et minuga on korras ning tänada kõiki sõnumite ja videote eest. Ma hindan seda tõesti väga."



Love and appreciate you all🙏🏾 pic.twitter.com/Y4qs5sYlYg — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 8, 2020

Hamilton andis positiivse koroonaproovi eelmisel esmaspäeval (30. novembril) ning on siiani olnud Bahreinis isolatsioonis. Et Abu Dhabis võistelda, peab ta andma negatiivse proovi nii Bahreinis kui ka viimase etapi võistluspaigas.

Tal on aega Yas Marina ringrajale jõuda laupäeva õhtuni, sest sõitjatel on lubatud osa võtta kvalifikatsioonist ja põhisõidust ka siis, kui nad vabatreeningutest eemale jäävad, kirjutab Motorsportweek.com.

Läinud pühapäeval asendas Sakhiri GP-l Hamiltoni Mercedeses George Russell, kelle koha Williamsis võttis omakorda Jack Aitken.

