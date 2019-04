VIDEO | F1 sarja Hiina GP kvalifikatsioon kujunes sajandiksekundite mänguks!

Tegemist on märgilise jõuprooviga, kuna F1 ajaloos täitub maagiline tähis - 1000 Grand Prix' etappi.

Esireast stardivad võidusõidule Mercedese tiimi piloodid Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton. MM-sarja liider Bottas teenis kvalifikatsioonis esikoha 0,023 sekundilise paremusega Hamiltoni ees.

Teises reas on Ferrarid, mis omavahelises võrdluses sõitsid samuti väga ühte auku. Sebastian Vettel edestas Charles Leclerci 0,017 sekundiga! Allajäämine Mercedestele tsirka 0,3 sekundit.

Kolmandas reas on Red Bull Racing Honda ja neljandas reas Renault tiimi sõitjad. Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferraril oli ajasõidus 13nes.

Sõit algab pühapäeva hommikul Eesti aja järgi kell 9.10.

Kvalifikatsiooni tulemused:

Shanghai ringraja peensusi selgitab Kimi Räikkönen:

The world championship leader will be the man to catch in Shanghai on Sunday 😎@ValtteriBottas will start the 1000th F1 race from pole position 👏#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000 pic.twitter.com/AdRP0ZLYMJ