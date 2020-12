VIDEO | F1 Sakhiri GP tipphetked: kaks noort kukke juba avaringil seinas, Mercedese käpardlikkus röövis Russellilt võidu

Muidu Williamsi autoga rivi lõpus sõitma harjunud Russell pääses Mercedese rooli tänu Hamiltoni positiivsele koroonaproovile. Ta juhtis sõitu enamus ajast ning kasvatas edu tiimikaaslase Valtteri Bottase ees ligi kolmesekundiliseks. Pärast 59. ringil turvaauto rajale tulekut üritas Mercedes teha aga kaks boksipeatust järjest, kuid pani Russellile kogemata alla soomlasele mõeldud rehvid.

Mercedese tiimipealik Toto Wolff on tunnistanud, et segadus tekkis raadioside probleemist ning Russelli garaaži meeskond ei saanud sõnumist õigesti aru. Russell pidi järgmisel ringil uuesti boksi tulema ning oli veel pärast sedagi esikoha konkurentsis, kuid siis purunes tal rehv. Lõpuks jäi Russell üheksandaks. Wolff arvas, et Russell lõhkus rehvi äärekividele sõites erinevatel möödumiskatsetel.

Juba avaringil jäi sõit pooleli Max Verstappenil (Red Bull) ja Charles Leclercil (Ferrari). Avarii põhjustamise eest sai Leclerc hooaja viimaseks etapiks ehk Abu Dhabi GP-ks kolmekohalise stardirivi karistuse. Leclerc sõitis otsa viiendalt kohalt startinud Perezile, kes tegi pirueti ja langes viimaseks. Leclerci selja taga ei suutnud väljasõitu vältida Verstappen, kes koos monacolasega samas seinas lõpetas.

Karjääri parima koha sai ka teisena lõpetanud prantslane Esteban Ocon (Renault; alustas 11. stardiruudust), kolmandaks tuli kanadalane Lance Stroll (Racing Point; 10. stardikoht). Nii Perez kui ka Ocon tänasid pärast ruudulipu alt läbi sõitmist oma meeskonda pisarsilmi.

