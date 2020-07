VIDEO | Alfa Romeo sai Räikköneni eemaldunud ratta tõttu trahvi

Kui järele oli jäänud 17 ringi, siirdus Soome vormelipiloot hooldusalasse, et vahetada rehve. Naastes rajale 12. positsioonil, eemaldus Räikkönenil 54. ringil tema eesmine parempoolne ratas. Olukord oleks võinud lõppeda palju hullemalt, kuid soomlasel õnnestus hoida masinat otse ning peatuda tee ääres.

Võidusõidujärgses uurimises selgitas FIA välja, et ratas ei olnud korralikult kinnitatud. Avalduses toodi välja, et meeskond ei olnud teadlik, et masin oli ebaturvaline. FIA avalduses kirjutati, kuidas kohtunikud kontrollisid juhtunut videosalvestustelt, mille tagajärjel oli ametnikel piisavalt tõendeid väitmaks, et õnnetuse põhjustas mehaaniku lohakus. “Arvestades kõiki asjaolusid ja tagajärgi, peame 5000 eurost trahvi piisavaks,” kirjutati FIA raportis.

Räikkönen kommenteeris hiljem juhtunut, et tal polnud ühtegi hoiatust, et selline olukord võib tekkida.

Soome “jäämees” oli üks üheksast piloodist, kes katkestas täna Austria F1-etapi.