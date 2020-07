Vetteliga kokku põrganud Leclerc võttis süü omaks: olen endas pettunud

Ferrari sõitjad põrkasid kokku esimese ringi kolmandas kurvis, kui monacolane püüdis sakslasest mööduda, kuid sõitis talle otsa. Vettel katkestas juba avaringil, monacolane lõpetas sõidu paar ringi hiljem.

"Mul on kahju ning vabandasin Sebastiani ees, ehkki tean, et sellest ei piisa," kommenteeris Leclerc vahetult sõidu järel. "Loodan, et õpin sellest ja tulen järgmisele etapile tugevamana tagasi."

Hiljem kommenteeris monacolane vahejuhtumit ka sotsiaalmeedias. "Olen endas pettunud. Mul on kahju, kuid sellest ei piisa. Sebastianil siin mingit süüd ei lasu. Vedasin meeskonda alt pärast seda, kui nad töötasid terve nädalal selle kallal, et uuendusi varem välja tuua. Proovisin esimesel ringil liiga agaralt tõusta. Õpin sellest," kirjutas ta Twitteris.

"Olin väga üllatunud. Ma olin sisekurvis ning ei oodanud, et Charles midagi üritaks," rääkis Vettel juhtunust. "Ma võtsin rahulikult, sest meie ümber oli palju sagimist. Auto tundus juba palju parem. Seega on kahju, et meil polnud võimalust sõidutempot ja uusi arendusi testida."

Austrias võidutses Lewis Hamilton, kellele järgnesid Valtteri Bottas ja Max Verstappen.