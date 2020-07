Vetteli üleminek on saamas teoks? Meedia: Mehhiko vormeliäss otsib juba uut tööandjat

Vetteli ja Racing Pointi (hakkab järgmisest hooajast kandma nime Aston Martin - toim) võimaliku koostöö üheks suurimaks küsimuseks on, keda hakkab sakslane võistkonnas asendama. Nimelt on nii Sergio Perezil kui Lance Strollil meeskonnaga leping uueks hooajaks olemas. Neist esimesel on aga lahkumisklausel, mille võib meeskond vajadusel aktiveerida.

Kuigi Perez on kogenum sõitja ning ka tänavust hooaega paremini alustanud (16 punkti Strolli 6 vastu - toim), peetaksegi tõenäolisemaks lahkujaks just mehhiklast. Teatavasti on Racing Pointi kaasomanikuks Lance Strolli suurettevõtjast isa Lawrence Stroll, kes vaevalt on nõus oma poja kohast loobuma.

Mehhiko ESPN-i teatel ongi Perezi agent Julian Jacobi juba otsimas sõitjale uusi variante järgmiseks aastaks. Perezi võimalikeks tööandjateks peetakse Haasi ning Alfa Romeot. Haasis on kõige rohkem ohus Romain Grosjeani töökoht, kes on viimastel aastatel paistnud silma ebastabiilsete esitustega. Alfa Romeos võib mehhiklasel tekkida võimalus, kui Kimi Räikkönen otsustab karjääri lõpetada.