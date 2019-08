Vettel tögas pressikonverentsile hilinenud Hamiltoni

Kuna Hamilton hilines pressikonverentsile, kasutas Vettel võimalust ja ütles ajakirjanike küsivaid pilke nähes: "Ta (Hamilton) valmistab oma juukseid ette!"

Tegelikult andis Hamilton sel ajal veel teleintervjuusid.

Oma võistluse kohta rääkides polnud Vettelil enam naljatuju. "Kaotada 70 ringiga 60 sekundiga on päris palju, kuid see näitab ilmekalt, kus me oleme. Vahest ei olnud meie taktika parim, kuid me polnud ka piisavalt kiired," sõnas Vettel.

Hamiltoni järel sai Ungaris teise koha pikka aega juhtinud Max Verstappen, kes pidi kulunud rehvide tõttu briti mööda laskma kolm ringi enne lõppu.