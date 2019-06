Vettel tiimisisesest võitlusest Leclerciga: mul pole kunagi nõrku meeskonnakaaslasi olnud

"Ma arvan, et see on postiivne, et mul on tugev tiimikaaslane. Me sunnime üksteist rohkem pingutama," kommenteeris Vettel. "Pean ausalt ütlema, et mul pole kunagi nõrku meeskonnakaaslasi olnud."

Vettel eelmine tiimikaaslane oli Kimi Räikkönen, kellega ta sõitis Ferraris koos aastatel 2015-2018. "Kimi ei olnud kindlasti aeglane," võrdles Vettel Räikköneni ja Leclerci. "Loomulikult on nad erinevad, neil on erinevad iseloomud ja sõidustiilid."

"Charles on väga on talendikas ja kiire," jätkas sakslane. "See on võistkonnale hea, kui kaks sõitjat suudavad autot piirini sundida ja uurida, milleks on masin võimeline.

Ferrari jaoks on hooaeg alanud üldjoontes vägagi tagasihoidlikult. Ühtegi etapivõitu veel tänavu tulnud pole ja Mercedes on konstruktorite arvestuses kindel liider 257 silmaga. Ferraril on teisena 118 punkti vähem. "Hooaeg pole alanud nii nagu tahaksime, algusest saadik on meid saatnud ainult pettumused. Peame pea püsti hoidma, andma endast kõik ja küll tulemused paranevad."

MM-sarja üldliider on Lewis Hamilton Mercedesest (137p), meeskonnakaaslasel Valtteri Bottasel on teisena 120 silma.