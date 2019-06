Vettel soovitas reegliteraamatu põlema panna

9. juunil Montrealis pärast heitlust Lewis Hamiltoniga 48. ringil teelt välja sõitnud ja väidetavalt reeglitevastaselt rajale naasnud Vettel sai viiesekundilise ajakaristuse, mis kukutas ta esikohalt briti järele teiseks. Ferrari andis sisse protesti, esitades enda arust kohtunikele juhtunu kohta uusi asitõendeid, mille Rahvusvaheline Autoliit (FIA) aga tagasi lükkas. Kohtunike paneel ei hakanud videot isegi üle vaatama.

Vettel avaldas eilsel Prantsusmaa GP treeningpäeval teleintervjuus arvamust, et F1 ülereguleerimine on juba liiga kaugele läinud. "Kõiki tuleb süüdistada. Probleem on selles, et meile tehakse sellega haiget. Sellega alustati juba mõnda aega tagasi - kas ta ületas valge joone või kasutas liiga palju äärekivi? Laskem meil teha, mida me tahame!" ütles sakslane.

"Kui teile ei meeldi, kuidas me sõidame, siis ehitage teistsugused rajad - nii lihtne see ongi. Me sõidame parklates, kus on jooned ja äärekivid."

"Igatahes on, nagu on, ning nagu ma ütlesin, siis on seal liiga palju paragrahve. Aga mida neist muuta? Ma loodan, et nad põletavad need paberid lihtsalt ära," jätkas Vettel.

Küsimusele, mida nüüd olukorras, kus Ferrari kaebust ei rahuldatud, teha, vastas Vettel: "Karjäär lõpetada!? Vähemalt ma ei satuks niiviisi enam pahandustesse. Ma teen nalja. Tegelikult ma ei hooli."

Ferrari tiimiboss Mattia Binotto nimetas FIA otsust kurvaks päevaks kogu vormel 1 jaoks. "Pole kahtlustki, et me oleme Ferraris väga rahulolematud ja pettunud. Oleme pettunud nii Ferrari kui ka fännide ja kogu spordiala pärast. Me ei soovi rohkemat kommenteerida," ütles itaallane.

F1 kolmas vabatreening sõidetakse Paul Ricardi ringrajal täna kella 13-st 14-ni, kvalifikatsioon algab kell 16. Põhisõit algab pühapäeval kell 16.