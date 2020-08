Vettel sõlmib uue meeskonnaga lepingu kahe nädala pärast Belgia etapil

Austria meedia teatel paneb sakslane allkirja paberile kahe nädala pärast Spa ringrajal toimuval Belgia GP-l. Uus leping saab olema mitmeaastane.

Aston Martini nime kannab järgmisest aastast praegune Racing Pointi tiim, mille omanik on Kanada miljardär Lawrence Stroll, kelle enda poeg samas tiimis sõidab. Meeskonna teine piloot on Sergio Perez.

Vetteli liitumine Aston Martiniga pole tegelikult vormelimaailmas enam eriline uudis. Hoopis suurema põnevusega oodatakse nüüd, kas Stroll viskab tiimist välja enda poja või peab lahkuma mehhiklane Perez.

Perezi leerist on kuulda olnud, et tema sponsorid on usinasti ette valmistamas paketti, mille abil mehhiklane meeskonda alles jätta.

Sellele, et just Stroll Vettelile koha vabaks teeb, viitab ka Lance'i enda hiljutine kommentaar telekanalile Channel 4: "Kui ta mind tiimist vabastab, siis okei. See oleks äriline otsus ja nii need asjad käivad. Võtaksin selle kindlasti rahulikult vastu."

Vetteli enda koha Ferraris võtab tuleval aastal üle hispaanlane Carlos Sainz juunior, kes praegu keerab McLareni rooli.