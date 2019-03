Vettel noorest tiimikaaslasest: meie omavaheline võitlus tuleb väga tihe

Möödunud hooajal Alfa Romeo Sauberi meeskonnas kuninglikus vormelisarjas debüteerinud 21-aastane Leclerc liitus kahe hooaja vahel Ferrariga.

"Nii palju, kui mina olen näinud, on ta teinud suurepärast tööd," sõnas Vettel Leclerci kohta. "Ta suudab kindlasti kogu hooaja jooksul mind survestada. Leclerc on väga talendikas sõitja ja olen kindel, et meil tuleb sel aastal mitmeid põnevaid võidusõite omavahel. Peamisena loodan siiski, et saame omavahel hästi läbi."

"Olen väga õnnelik, et Leclerc on näidanud ennast kui meeskonnainimesena," sõnas Ferrari tiimi juht Mattia Binotto. "Ta on olnud Ferrarile väga kasulik ning ta nõuab nii endalt kui inseneridelt palju, et meie masin oleks võimalikult kiire."

Vormel-1 hooaja avaetapil Austraalias jäi Vettel esimesena poodiumita, lõpetades neljandal kohal. Leclerc lõpetas tema järel viiendana. Järgmine etapp sõidetakse 31. märtsil Bahreinis.