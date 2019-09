Vettel kritiseeris vormelijuhte: ajaloolisi etappe ei tohiks kalendrist välja visata

Eelmisel kuul ajakirjandusse lekkinud 2020. aasta võistluskalendri projektis ei ole enam Saksamaa etappi, mis peab ruumi tegema Hollandi ja Vietnami GP-dele.

"Vahest näitab juba järgmine hooaeg, et me ikkagi vajame Saksamaa etappi. Minu arvates ei ole mõeldav, et F1 kaotab sellised suured etapid nagu Suurbritannia, Itaalia ja Saksamaa," rääkis Vettel GPToday`le.

Nii Itaalia kui Briti etapi toimumine oli samuti suures ohus, kuid nemad suutsid sel hooajal endale uue lepingu välja kaubelda.

"Ma loodan, et uutes kohtades on sama palju inimesi tribüünidel nagu Saksamaal, kuid ma tegelikult kardan, et ei ole," lisas Vettel, kes oli ühtlasi nördinud, et võistluskalendri muudatuste peapõhjuseks on raha.

Kuigi tänavune Hockenheimi etapp kujunes tõeliseks thrilleriks, kaob alates 1950. aastast F1 sarja kuulunud Saksamaa GP kalendrist.