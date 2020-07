Vettel kommenteeris esmakordselt Ferrarist lahkumist: see tuli suure üllatusena

Sakslase sõnul andis Ferrari boss Mattia Binotto talle sellest teada telefoni teel.



"Muidugi olin üllatunud, kui Mattia helistas ja ütles, et minu jaoks pole meeskonnas enam kohta. Mingit diskussiooni ei tekkinud. Laual polnud isegi pakkumist, seega oli pilt täiesti selge," rääkis Vettel nädalavahetuseol sõidetava Austria GP pressikonverentsil.



Oma tulevikul sakslane pikalt peatuda ei soovinud, kuid vihjas, et on valmis ka vormel-ühest lahkuma. "Olen endiselt motiveeritud, et enamat saavutada. Vajan õiget paketti ja õigeid inimesi enda ümber, just seda ma otsingi. Kui ma seda ei leia, pean ma tõenäoliselt vaatama midagi muud," sõnas 32-aastane sakslane.



Eelseisvate Austria GP-etappide kohta märkis Vettel, et tegemist on väga uudse olukorraga, sest ühes kohas sõidetakse kahel nädalavahetusel järjest. "Kindlasti avaldab esimese võistluse tulemus selget mõju ka teisele etapile," usub Vettel.

