Vettel kokkupõrkest Leclerciga: pole vahet, kelle süü see oli

Vahejuhtum leidis aset loetud ringid enne sõidu lõppu, kui Vettel ja Leclerc pidasid heitlust neljanda koha nimel. Ehkki algselt väljendasid mõlemad mehed tiimiraadio vahendusel meeskonnakaaslase suhtes pahameelt, siis sõidu järel olid sõitjad juba veidi rahulikumad.

"Lõppude lõpuks pole vahet, kelle süü see oli, sest kumbki finišisse ei jõudnud," tõdes neljakordne maailmameister Vettel. "Loomulikult oli see meeskonna jaoks väga halb."

"Ma sõitsin sirget joont pidi, aga mul ei olnud paremal eriti ruumi. Teisest kurvist sain palju paremini minema, proovisin Leclercist mööduda, aga nii ta läks," kirjeldas sakslane kokkupõrget.

"Usun, et oleme mõlemad piisavalt küpsed, et see olukord selja taha jätta. Päeva lõpuks on meil mõlemal Ferrari ees väga kahju," andis oma hinnangu Leclerc. "Lõpptulemus on see, et kumbki auto ei jõudnud lõpuni ja see valmistab palju pettumust. Tuleviku nimel aga unustame vahejuhtumi ja töötame koos edasi."

Meeskonna pealik Mattia Binotto kumbagi sõitjat avalikult avariis süüdistanud pole, kuid lisas, et tegu oli "rumala" olukorraga. Ühtlasi plaanib Binotto sõitjatega rääkida, et teha juhtunust omad järeldused.