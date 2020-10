Vettel: Hamilton tegi midagi uskumatut, aga Schumacherist pole keegi parem

Kõik märgid viitavad, et Hamilton jõuab koos tänavuse hooajaga ka MM-tiitlite arvestuses seitsmekordse maailmameistriga ühele pulgale. "Ta väärib tohutult austust," kiitis Vettel konkurenti. "Arvasin, et seda numbrit (91 etapivõitu - toim) ei korda ega ületa keegi. Võime üsna kindlad olla, et ta ka ületab selle."

"Siiski jääb Michael minu jaoks alati kangelaseks. Michaelis oli midagi, mida ma teistes sõitjates pole seni veel näinud," lisas Vettel. "Minu arvates oli ta parem kui ükskõik kes, keda seni näinud olen. Ta on naturaalne talent, mida on väga keeruline seletada."

Viimast aastat Ferraris sõitev Vettel tõdes, et Hamiltoni ja Schumacheri võrdluses mängib rolli ka erinevad ajastud. "Jälgisin Michaelit, kui olin laps. Lewisega ma seda aga teinud, sest võistlesin tema vastu. Seega on olukord teistsugune. Võib-olla 10, 15 või 20 aasta pärast hindan tema saavutusi rohkem. Sõitjana sa loomulikult nii palju teisi ei jälgi. Samas, ei ole võimalik üle tähtsustada Hamiltoni saavutusi."