Vettel Ferrarile: "Te keerasite käki kokku!" Tiimiboss: "Tema piruett oli palju kahjulikum kui meie boksistrateegia"

Neljakordne maailmameister alustas sõitu 11. kohalt, kuid langes pärast esimeses kurvis tehtud piruetti viimaseks. Vetteli tiimikaaslane Charles Leclerc lõpetas neljandal kohal.

Pärast sõitu ütles Vettel, et tiim käivitas sõidu ajal hoopis teistsugust boksistrateegia, kui enne starti kokku oli lepitud. Sakslane ei saanud aru, miks oli vaja kõva seguga rehviga sõita vaid 10 ja keskmise rehviga 20 ringi.

"Me rääkisime sellest hommikul, et pole mõtet peatuda, kui me teame, et jääme selle tõttu liiklusesse kinni - ja just seda me tegimegi. Panime alla kõvad rehvid, millega tegime vaid kümme ringi. Sellel polnud mingit mõtet," rääkis Vettel Sky Sports'ile.

"Milleks panna kõvad rehvid kümneks ringiks ja siis keskmised 20 ringiks? Mu rehvidest polnud lõpus enam palju järel. See polnud just parim, mis me täna teha oleks saanud."

Vettel ütles ka eelmise Suurbritannia GP järel, et ei tunne end autos mugavalt ning eilsel Aastapäeva GP-l polnud ta ringiajad samuti kiita.

"Ausalt öeldes arvan, et mu kiirus oli mõlemas Silverstone'i sõidus sama. Ma ei arva, et midagi paremaks läks. Tunne oli veidi parem kui eelmisel nädalal, aga esitus oli sama. Kiirus oli sama ja see tekitab küsimusi, aga ma ei saa selles suhtes palju teha. Annan endast parima ja säilitan järgmist nädalat oodates rahu, nii palju kui see on võimalik," lisas Vettel, kes sõidu ajal oli raadiosides tiimile teatanud: "Te teate, et keerasite käki kokku!"



Esse rádio em questão sobre a reclamação do Vettel. O carro não trabalha bem em tráfego então antes da corrida, Sebastian pediu pra não deixarem ele com trânsito, tanto que a média de tempo entre seis rivais era de 0.4 a 0.8, sim ele errou na primeira mas se recuperou pic.twitter.com/IvQz9wa9qZ — G (@Yoakewomotomete) August 9, 2020

Ferrari tiimipealik Mattia Binotto ütles Vetteli pahameelt kommenteerides Autosport'i vahendusel: "Ma usun siiralt, et strateegiast pole mõtet rääkida. Me kutsusime ta ilmselt paar ringi liiga vara sisse, mistõttu kaotasime ühe koha Räikkönenile. See aga lubas Charles'il oma tõusu jätkata. Arvan, et see oli kokkuvõttes õige otsus ning me ei teinud sellega Sebastianile liiga."

"Ta tegi oma sõidule karuteene juba stardis ning ma arvan, et just see oli võti, mitte strateegiavalik," lisas Binotto.

Viie etapi järel on Vettel hooaja kokkuvõttes 10 punktiga 13. kohal. Veel hullemini on tema hooaeg alanud vaid debüüthooajal 2008 Toro Rosso roolis.