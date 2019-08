Verstappeni tiimikaaslase koht ohus? Red Bulli boss: ta peab suvepausi kasutama asjade üle järele mõtlemiseks

Kui Red Bulli esisõitja Max Verstappen on näidanud kogu hooaja vältel head kiirust ning viimasest neljast etapist kaks võitnud, siis Gasly parim tulemus senise aasta peale on Suurbritannia etapi neljas koht.

Möödunud nädalavahetusel toimunud Ungari GP-l lõpetas Verstappen teisena, Gasly jäi kuuendaks. "Pierre'l on selja taga keeruline etapp. Tema start ega esimene ring polnud head ning me ei peaks konkureerima Alfa Romeo või McLareniga," sõnas Red Bulli juht.

"Meil oleks vaja, et Gasly sõidaks võidu hoopis Ferrari ja Mercedese meestega," jätkas Horner. "Teeme kõik, et teda aidata."

"Probleem on selles, et Gasly pole tippudega konkurentsis. Nii Mercedes kui Red Bull konkureerisid Ungaris vaid ühe mehega," vihjas Horner Gasly kuuendale ja Valtteri Bottase (Mercedes) kaheksandale kohale. See, et meil on vaid üks mees tipus, mõjub tiimile kahjustavalt, eriti just konstruktorite arvestuses."

Horneri sõnul tuleb Gaslyle algav suvepuhkus kasuks. "Arvan, et ta peab suvepausil aja maha võtma ja asjade üle järele mõtlema ning tegema omad järeldusest aasta esimesest poolest. Meie jaoks on see ülioluline, kui tahame Ferrarit edestada."

Vormel-1 hooaeg jätkub 1. septembril toimuva Belgia GP-ga.