Verstappen uuest tiimikaaslasest: väga põnev, kui sulle konkurentsi pakutakse

Verstappen usub, et kuigi Perezi palkamine Alexander Alboni asemele ei muuda tema esitustes midagi, eeldab ta ikkagi suuremat konkurentsi.

"Ma loodan, et Checo on ennekõike see, kes surub kogu meeskonda uuele tasemele. Ja samuti hoiab mind ärksana, mis on alati tore, kui sind tiimikaaslase poolt tagant utsitatakse. See on põnev," kommenteeris Verstappen Racefans.net-ile.

Noor hollandlane lisas, et ootab lisaks Perezile suuremat tuge ka Red Bulli tiimilt.

"Loodetavasti on meie masin uuel aastal pisut konkurentsivõimelisem, see teeks olukorra huvitavamaks ja Mercedese jaoks otsuste tegemise keerulisemaks," lisas Verstappen.

Kui Albon sai tänavu 105 punktiga seitsmenda koha, siis Perez saavutas 125 silmaga neljanda positsiooni. Verstappen oli kahe Mercedese sõitja järel kolmas (214p).