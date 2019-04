Verstappen: teadsin kogu aeg, et Leclerc tõuseb tippsõitjaks

"Uskusin tema läbilööki kogu aeg," sõnas Verstappen Leclerci kohta GPTodayle. "Ta on alati olnud hea sõitja ja seetõttu pole minu jaoks üllatus, et ta suudab Vetteliga konkureerida ja teda edestada. Kui sul on hea masin ja sinu taga on tugev meeskond, siis on kõik võimalik."

Verstappen lisas, et loodab järgmisel Hiina etapil Leclercile väärika lahingu anda, et oma fännidele meelde tuletada, et ka tema on väga kiire sõitja.

Leclerc oli Bahreini etapil võidus kinni veel kümmekond ringi enne lõppu, kuid siis kadus tema masinal turbo ning mööda pääsesid mõlemad Mercedese mehed Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas.

Verstappen (27 punkti) edestab kahe etapi järel Leclerci (26) punktiga ning on üldarvestuses kolmandal kohal. Liider on Bottas (44) Hamiltoni (43) ees.