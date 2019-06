Verstappen on mures: ilma konkurentide ebaõnneta me poodiumile ei jõua

Verstappen on tänavu kaheksast etapist neljal jäänud esimesena esikolmikust välja, viimati möödunud nädalavahetusel toimunud Prantsusmaa GP-l. Järgmine sõit toimub juba sel pühapäeval Austrias, Red Bulli kodurajal.

"Lõpetame ilmselt neljandal või viiendal kohal, sõltuvalt sellest, kas Ferrari eksib või mitte," sõnas hollandlane eesoleva Austria etapi kohta. "Võib-olla isegi kolmandana, kui mõlemad Ferrarid eksivad!"

"Peame aktsepteerima seda, et meil jääb kiirusest vajaka. Peame töötama kõvasti masinaga ja eriti jõuallika kallal," jätkas Verstappen. "On näha, et nii Ferrari kui Mercedes on teinud arengus sammu edasi. Renault on samuti, aga me peame veel vaeva nägema."

Prantsusmaal neljandana lõpetanud Verstappen lisas, et võttis sõidust maksimumi. "Tiim luges mulle pidevalt ette Mercedese ja Ferrari meeste ringiaegu, aga ütlesin neile, et ega ma kiiremini sõita ei suuda. Andsin endast absoluutselt kõik."