Verstappen: olen PSV fänn, aga Ajax võinuks võita

"Nad on väga lahedad ja normaalsed tüübid, isegi kogu selle edu juures, mida nad saavutanud on. Sa saadad neile Instagramis sõnumi, et edu soovida ning pärast mängu saad vastu: "Tänan väga!" See on väga lahe. See mulle meeldibki: nad on palju saavutanud, aga on ikkagi samad inimesed. Seda on hea näha."

Arsenali fänn Hamilton hoiab pöialt Liverpoolile



Valitsev F1 maailmameister Lewis Hamilton avaldas lootust 1. juunil ise Madridis finaalil kohal olla. Tottenhami linnarivaali Arsenali fännina teatas ta, et toetab viimases mängus Liverpooli.

"Mulle ei meeldi ausalt öeldes kumbki. Aga ma olen Arsenali fänn, seega... Võib-olla Liverpool," ütles britt neljapäeval.



Lewis Hamilton Foto: AFP/SCANPIX



Monacolane Charles Leclerc sõnas, et dramaatilised vutilahingud aitasid tal Ferrari kehvast hooaja algusest üle saada ning sisendasid lootust, et Hamilton ja Mercedes on sel aastal löödavad.

"Tiimi ja piloodina pead sa alati olema motiveeritud ja mitte alla andma. Meistrite liiga oli hea näida ning selline suhtumine on ka meie tiimis. Me oleme siin selleks, et võita ning seda me ka teha kavatseme. Seega me teeme kõik, mis meie võimuses, et paremaks saada ning loodetavasti tulevad tulemused ka järgi."