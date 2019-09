Verstappen kritiseeris eksmaailmameistrit Rosbergi: tal puudub karisma ja ta ei leia kusagil tööd

2016. aastal MM-tiitli võitnud ja seejärel karjääri lõpetanud Rosberg on tänavu töötanud Sky Sportsi vahendusel vormelikommentaatorina. Lisaks on sakslasel oma YouTube'i kanal, kus ta aktiivselt jagab mõtteid vormel-1 sarjas toimuva kohta.

Teiste hulgas on Rosberg võtnud sõna ka Max Verstappeni osas. Umbes kuu aega tagasi kiitis sakslane hollandlast ning lisas, et tema hinnangul on 21-aastane sõidumees praegu F1-sarja parim piloot. Möödunud nädalal toimunud Belgia GP järel kritiseeris aga Rosberg hollandlast, kes mäletatavasti pidi juba avakurvis sõidu katkestama.

Hollandi meediale Rosbergi sõnavõtte kommenteerides võrdles Verstappen sakslast 1997. aasta maailmameistri Jacques Villeneuve'ga, kes on samuti tuntud oma pidevate väljaütlemiste eest. "Villeneuve on ajaga täitsa muutunud, aga tundub, et nüüd soovib Rosberg aeg-ajalt oma vastuolulist arvamust avaldada."

"Mind tõesti ei huvita, mida Rosberg oma kanalitel räägib," sõnas Verstappen. "Ta teeb seda väga tihti. Alles hooaja alguses kutsus ta mind eneseimetlejaks. Minu arust on see väga ekstreemne."

"Rosbergil puudub karisma ja ta ei leia tööd kusagil," jätkas 21-aastane hollandlane. "Aga eks see on tema probleem. Võib-olla tahab ta YouTube'i abil raha teenida, kuid siis oleks Rosberg võinud juba sõitmist jätkata, sest sellega teenib palju rohkem raha."