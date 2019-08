"Meil on palju vormelipiloote, kes on suutelised võitma viis MM-tiitlit. Ma austan väga, mida Lewis (Hamilton) on saavutanud, kuid sul on vaja õige meeskonna valikul ka õnne," sõnas Verstappen Ungari GP etapi ajal.

"Fernando Alonso oleks ilmselt võitnud kaheksa või üheksa tiitlit, kui ta oleks õiges meeskonnas olnud, sest ta on lihtsalt niivõrd briljante võidusõitja," kiitis hollandlane Alonsot.

Verstappeni sõnul on hetkel MM-sarjas kolm kuni neli sõitjat, kes võivad viie MM-tiitlini jõuda. Konkreetseid nimesid ta ei tahtnud nimetada, kuid andis selgelt mõista, et üks neist on tema ise.