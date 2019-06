Verstappen astus Vetteli saagas kohtunike kaitseks välja

FIA lükkas reedel Paul Ricardi ringrajal tagasi Ferrari palve vaadata üle palju vaidlusi tekitanud olukord Kanada GP-l, mille eest Sebastian Vettelile viiesekundiline ajakaristus määrati ja mille tagajärjel sakslane Lewis Hamiltoni selja taha teiseks kukutati.

Ferrari väitis, et neil on kohtunikele esitada oluliselt lisamaterjale ja uusi asitõendeid, kuid pärast pooletunnist koosviibimist teatas FIA, et ühtegi "märkimisväärset või olulist" uut asitõendit neil arutada ei ole.

Ferrari boss Mattia Binotto tõdes, et tiim on FIA-s pettunud, kuid nende jaoks on see teema lukus. Vettel viskas nalja, öeldes, et tal ei jää enam muud üle kui karjäär lõpetada, kuid veidi tõsisemalt mõtles ta soovitust F1 reegliteraamat põlema panna ja lasta võidusõitjatel tegeleda võidusõiduga.

Kohtunikud toodi jälle rambivalgusse reedel, kui Lewis Hamilton sarnase manöövriga, millega Vettel Montrealis silma paistis, raja ääres Verstappeni ette keeras. "Ma olen selliste karistuste vastu, aga kui kohtunikud tahavad ühtset joont hoida, siis ei tohiks Hamilton sellest puhtalt pääseda," ütles Red Bulli tiimi nõunik ja Jüri Vipsi kõige suurem ülemus Helmut Marko.

Verstappen, kes eelmisel aastal pärast kohtunike kritiseerimist FIA-s ühiskondlikult kasulikku tööd pidi tegema, astus seekord aga hoopis õigusemõistjate nimel välja.

"Ma lugesin, kuidas neid sotsiaalmeedias kritiseeritakse ning ma ei leia, et see oleks õiglane. Kohtunikud saavad tihtipeale täpselt aru, mis juhtus. Nad ei taha karistusi jagada, aga nad peavad, sest nii on reeglites kirjas. Nad käituvad lihtsalt reeglite järgi," vahendas Verstappeni öeldut grandprix.com.