Venemaal tapeti skandaalse vormelisõitja isa, kuulujutud viitavad snaiprilasule

Petrovi surma on kinnitanud kõik suuremad Venemaa väljaanded, aga praeguseks on veel selgusetu, kuidas see juhtus.

Portaal ENews 112 teatas, et Petrovi tappis ilmselt snaiper, aga välistatud pole ka muud võimalused.

Ärimehena tegutsenud Aleksander Petrovi tunti Venemaal "Viiburi omanikuna".

Sel nädalavahetusel Portugali vormel 1 etapil kohtunikuna töötanud Vitali Petrov teatas täna, et peab perekondlikel asjaoludel tööpostilt lahkuma ja kodumaale naasma.

Aastatel 2010-2012 vormel 1 sarjas sõitnud Petrov sattus tähelepanu alla ka paar päeva tagasi.

36-aastane Petrov võttis selle hooaja alguses sõna kuuekordse maailmameistri Lewis Hamiltoni rassismivastase põlvitamise suhtes ning tõstatas küsimuse, kas Hamilton pidi ikka kandma USA politsei poolt Louisville`is maha lastud mustanahalise Breonna Taylori nimega T-särki.

Petrov märkis lisaks: "Mis siis, kui keegi sõitjatest tuleb avalikult välja, et on gei. Kas nad tulevad siis vikerkaarevärviliste lippudega ja innustavad kõiki geiks hakkama?"

Hamilton tunnistas neljapäevasel pressikonverentsil, et ei mõista Petrovi määramist Portugali etapi neljamehelisse žüriisse.

"Ma pole kõiki Petrovi avaldusi näinud. Aga jah, ma ütleksin, et olen üllatunud, et valiti keegi, kellel on sellised arvamused ja kes on sõna võtnud teemadel, mille vastu me oleme võidelnud," vastas Hamilton küsimusele, kuidas ta Petrovi valimisse suhtub.

"Me peaks määrama ikkagi inimesi, kes mõistavad praeguseid aegu ja saavad aru, kui tundlikud on need teemad. Seega ma tõesti ei mõista, mis on tema määramise mõte ning miks ta siin on, sest küsimus pole selles, et neil (FIA-l) poleks teisi häid valikuid," lisas Hamilton.