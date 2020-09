Venemaal karistada saanud ja kohtunikke kritiseerinud Hamilton: ma ei käitu alati pinge all õigesti

"Ma ei pruugi ebaõnne korral alati õigesti käituda. Ma ei pruugi alati reageerida nii, nagu soovite, kui pinged on üleval, sest olen lõppude lõpuks inimene ning olen kirglik selle suhtes, millega tegelen," kirjutas Hamilton sotsiaalmeedias.

"Õpin ja kasvan iga päev. Võtan siit omad õppetunnid kaasa. Tänud kõigile, kes jätkavad minu toetamist ja võitlevad koos minuga," lisas britt.

Mis Venemaal täpsemalt juhtus?

Vahetult enne sõitu teatasid kohtunikud, et Hamilton on uurimise all vales kohas proovistardi tegemise eest. Sõidu ajal anti britile koguni kaks karistust, sest kohtunikud leidsid, et ta oli etapi eel kahel korral teinud selleks lubamatus kohas proovistardi. Ühe neist startidest tegi ta boksitee lõpus.

"Pean reeglid üle vaatame, et näha, mida ma valesti tegin," vahendas Motorsport Hamiltoni sõnu, kes saavutas Sotšis Valtteri Bottase ja Max Verstappeni järel kolmanda koha. "Ma ei seadnud mitte kedagi ohtu. Olen seda teinud aastate jooksul miljon korda ning keegi pole midagi küsinud. Aga kui nii juba on, siis on."

"Loomulikult oli. Seda võis aga oodata," vastas Hamilton küsimusele, kas kohtunike karistus oli liiga karm. "Nad tahavad mind peatada, eks ole? Kõik on hästi. Pean lihtsalt pea maas hoidma, olema keskendunud ja vaatame, mis edasi saab."

Ilta-Sanomat võttis Hamiltoni sõnavõtu järel ühendust endise vormelisõitja Mika Saloga, kes kuulus Venemaa GP-l kohtunike hulka. "Täielik p***. See ei ole kohe kindlasti tõsi. Kõigile kehtivad samad reeglid," sõnas soomlane.