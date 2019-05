Venemaa vormelisõitja pakkus F1-sarjale välja põneva muudatusettepaneku

Venelase arvates oleks sel juhul võistlussõidud märksa ettearvamatumad ja seetõttu ka põnevamad.

"Vahest me peaks alles laupäeval esmakordselt rajale minema. Ausalt öeldes me ju teame neid ringradu päris hästi. Vaid uued etapid vajaks rohkem kohanemisaega. Eks F1 bossid peavad seda otsustama, mis oleks parim," sõnas Kvjat, vahendab GPToday. "Eks kõik sõitjad on erinevad. Kes vajab viit tundi kohanemiseks, mina igatahes ei vaja."

Red Bulli tiimijuht Christian Horner toetab Kvjati pakutud ideed, sest ilmselt tuleb lähitulevikus etappe juurde.

"Kui meie võistluskalender läheb pikemaks ja lisanduvad uued GP-d, siis oleks see hea võimalus programmi lühendamiseks," sõnas Horner. "Näiteks Bakuu etapp näitas, et reedesest päevast piisas täiesti, et sõitjad rajaga kohaneda saaks."