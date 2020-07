Valtteri Bottase tulevik muutus veelgi kindlamaks

22-aastase Russelli leping Williamsiga kehtiski järgmise hooaja lõpuni, aga teistel tiimidel oli võimalus briti kontraht välja osta.

Et Russell kuulub Mercedese noortesüsteemi, oli üks võimalik kosilane just valitsev konstruktorite maailmameister. Sel nädalal sai teatavaks, et Mercedes on lähedal uuelele lepingule soomlase Valtteri Bottasega.

Russelli kinnitus, et tema võistkonda ei vaheta, muudab Bottase tuleviku veelgi kindlamaks.

"Ma ei ole Mercedeses pettunud, et nad mind praegu enda juurde ei võtnud. Jään sinna, kus olen ja teen Williamsi heaks kõik, mis võimalik. Pärast seda näeb, mis juhtuma hakkab," vahendas Russelli sõnu portaal Autosport.

Lisaks on Williamsil pikaajaline leping Kanada sõitja Nicholas Latifiga.

George Russell. Foto: PA Images/Scanpix