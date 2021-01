Valtteri Bottas vihjas, et võib tänavu MM-rallil osaleda

Bottas ja tema kaardilugeja Timo Rautiainen osalesid Lapimaa rallil Citroën DS3 WRC-ga ning kaotasid võitnud Juho Hänninenile (Toyota Yaris WRC) kolme minuti ja 48 sekundiga.

Soome vormelipiloot tunnistas Rallit.fi-le, et tundis end üsna ebakindlalt, sest tema viimasest rallist oli palju aega möödas.

"See on üsna pikk paus, kui osalete rallil korra aastas. Osa oskustest tundub selle ajaga kaotsi minevat ja ralli alguses tuleb alati piire kombata. Aga me õppisime jälle kõvasti ja saime kindlust juurde," kommenteeris Bottas.

Soomlane lisas, et tahaks end ka MM-rallil proovile panna, kuid tema võistluskalender on päris tihe. "Vormel-1 sarjas tuleb 23 võistlust. Midagi muud on raske vahele mahutada," tunnistas ta.

Selle nädala alguses tuli ametlik kinnitus, et autoralli maailmameistrivõistluste kalendrisse lisatakse veebruari lõpus Rovaniemi ümbruses toimuv talveralli.

"Ma ei tea veel, kas minu kalender on sel ajal vaba või mitte. See sõltub sellest, kas olen Mercedese kohustustega hõivatud. Praegu on kõik maailmas valitseva olukorra tõttu lahtine, kuid kui kalendris oleks vaba hetk, siis ma tahaks sellega (MM-ralliga) tõesti arvestada," ütles Bottas.