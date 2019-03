Valtteri Bottas reeglimuudatusest: see võib hooaja lõpus väga palju muuta

Bottas võttis hooaja avaetapist Melbourne'is maksimumi, võites sõidu ning saades kirja ka kiireima ringiaja ehk soomlane kogus 26 silma.

"Kui suudad hooaja jooksul vähemalt kolm lisapunkti teenida, hakkab see aasta lõpus palju määrama," vahendas Autosport Bottase sõnu. "Iial ei tea, üks punkt võib muuta asju väga."

"Loomulikult oleme nõus mingil määral riskima, kuid oluline on siiski meeles pidada, et poodiumipunktide eest sõitmine on tähtsam kui kiireima ringiaja taga ajamine.

Möödunud aastal oleks Bottas kiireimate ringiaegade eest saadud punktidega lõpetanud üldarvestuses viienda koha asemel kolmandana.

"21 lisapunkti on laual, seega võivad need vägagi aidata," sõnas Melbourne'is kolmanda koha saanud Max Verstappen (Red Bull). "Nagu Valtteri ütles, tähtsam on kindlustada oma kohaga tulevaid punkte, mitte püüda meeleheitlikult saada juurde ühte lisapunkti ja seetõttu kõik kaotada."

Vormel-1 hooaja teine etapp sõidetakse 31. märtsil Bahreinis.