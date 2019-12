Valtteri Bottas olukorrast F1-s: ma ei mäletagi, millal seis viimati selline oli

Sarnaselt mitmetele teistele sõitjatele on ka kahe soomlase lepingud kehtimas järgmise aasta lõpuni.

"Usun, et meie kõigi jaoks on väga huvitav näha, mis juhtuma hakkab," rääkis Bottas. "Ma ei mäletagi, millal viimati nii paljudel sõitjatel samal ajal lepingud lõppevad. Sarnaselt teistele pilootidele hakkan ka ma kaaluma erinevaid variante. Kui ma peaksin praegu otsustama, jääksin Mercedesesse."

"Eks sellega tuleb tegeleda siis, kui aeg kätte jõudma hakkab, aga praegu ma pole sellele mõelnudki," tõdes 2007. aasta maailmameister Kimi Räikkönen.

Räikkönen lisas, et 2021. aastast kuninglikus sarjas kehtima hakkavad uued reeglid tema otsust (jätkamise osas) ei mõjuta. "Ma ei tea, kui palju asjad muutuvad. Paberi peal on muutus suur, aga on mõttetu hakata spekuleerima olukorra üle enne, kui autod rajal on."

Bottas lõpetas tänavuse hooaja MM-sarja üldarvestuses teisel kohal 326 punktiga. Alfa Romeot esindav Räikkönen kogus 43 silma ning oli 12.