Valtteri Bottas: MM-tiitli võitmiseks pean igal võimalusel Lewis Hamiltonist parem olema

Senine vormel-1 hooaeg on kujunenud Mercedese peoks ja Hamiltonil ning Bottasel on pärast viit etappi kaksikjuhtimine. Hamilton on MM-sarja liider 112 punktiga, Bottas jääb maha seitsme silmaga. Kolmandal kohal olev Max Verstappen (Red Bull) on kogunud 66 punkti.

"Praegu on heitlus minu ja Lewise vahel, aga ees ootab veel väga pikk hooaeg," sõnas Bottas. "On mitmeid tiime, kes suudavad erinevatel radadel väga kiired olla ja kogu hooaja vältel arenevad kõik edasi."

"Kui tiitlivõitlus jääb aga minu ja Lewise vahele, siis on absoluutselt igas olukorras tähtis parem olla. Barcelona oli minu jaoks väga raske. Nägin kogu nädalavahetuse palju vaeva, sain kvalifikatsioonis võidu, mis annab Barcelonas suure eelise, aga mängisin stardiga kõik maha," sõnas Barcelonas Hamiltoni järel teisena lõpetanud Bottas.

Hooaja järgmine etapp sõidetakse Monacos, mis pole Bottasele kunagi lihtne olnud. "Mul pole Monacos veel kordagi hea auto olnud. See on väga unikaalne rada, mis vajab ideaalses seadistuses masinat. On tõeline küsimärk, kuidas meil Monacos minema hakkab."

Monaco GP sõidetakse 26. mail.