Valtteri Bottas: mind tehti täiesti lolliks

Mercedese sõitjad Bottas ja Russell said pühapäeval vastavalt 8. ja 9. koha, kusjuures 22-aastase inglase võistluse rikkus Mercedese meeskond, kes kruttis tema vormelile alla osad Bottase vormelile mõeldud rehvid. Sugugi paremini ei läinud ka soomlasel, sest kuna Russell lahkus boksist soomlase rehvidega, pani Mercedes Bottase masinale alla samad vanad rehvid, millega ta oli boksi tulnud.

"Nende jaoks, kes ei tea asju, võisin ma välja näha nagu täielik loll, nii et see pole tore," kommenteeris Bottas Sakhiri etappi, vahendab AFP.

"See oli minu jaoks üsna halb võistlus ja inimestel on lihtne öelda, et tuleb uus kutt ja lööb kohe paar aastat meeskonnas sõitnud kuti üle - nii et see polnud ideaalne," tunnistas soomlane.

"Vahepeal ma suutsin teda (Russell) juba korralikult edestada. Raske on selgitada aga seda tunnet, kui tulete boksi ja lahkute sealt samade vanade rehvidega, millega tulite - ja kaotate seejärel oma positsiooni," jätkas soomlane. "Ilmselgelt oli see meeskonna suur viga, mida analüüsitakse ja millest õpitakse. See oli õudusunenägu sõita vanadel rehvidel, mis olid temperatuuri juba kaotanud. Ma olin nagu istuv part."