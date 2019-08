Valtteri Bottas enda tulevikust: pean ka plaan B peale mõtlema

29-aastane Bottas on Mercedeses sõitmas kolmandat hooaega. Kui tänavuse aasta alguses võitis soomlane neljast sõidust kaks ning oli vahepeal tiimikaaslase Lewis Hamiltoni ees liider, siis viimaste sõidutega on mehe vorm langenud ning britist jääb Bottas juba maha üldarvestuses 62 punktiga.

Seetõttu on hakatud rääkima, et soomlase koht Mercedeses võib olla ohus ning tiimil on soomlasele olemas ka asendus - 22-aastane Mercedese testisõitja Esteban Ocon. Ka Mercedese tiimi boss Toto Wolff tunnistas hiljuti, et varsti tuleb teha valik, kumb uuel hooajal "hõbenoolte" ridades sõidab.

"Loomulikult, kui olen sellises olukorras ja tahan edaspidigi vormel-1 sarjas sõita, pean mõtlema plaan B ja isegi plaan C peale," tunnistas soomlane. "On selge, et olen mõelnud tuleviku peale. On hea, kui on olemas erinevad variandid."

"Inimesed räägivad, et osad sõitjad sõidavad surve all just paremini, kuid minu puhul see ei kehti," lisas soomlane möödunud nädalavahetuse Ungari GP kohta, kus teiselt kohalt startinud Bottas lõpetas kaheksandana.