Valtteri Bottas avaldas, millega ta on tegelenud karantiini ajal

Spordimaailmas on koroonaviiruse epideemiast tingitud karantiin andnud sportlastele rohkem aega enda treenimiseks. Valtteri Bottase sõnul on see olnud hea aeg talle.

“Kolm või neli nädalat tagasi ma tegin üldfüüsilise testi, mida ma tavaliselt teen maksimaalselt kaks korda aastas. See oli mu elu parim tulemus,” tunnistas Bottas Sky Sportsile.

“Nüüd kui mul on olnud lisaaega, olen ma treeninud süstemaatiliselt. Näen ja tunnen juba selle tulemusi. Ma tõesti usun, et ootamatu lisaaeg oli mulle ainult hea,” lisas vormelisõitja.

Tänu treeningutele on Bottas kindel, et ta suudab ka rohkem konkurentsi pakkuda enda tiimikaaslasele Lewis Hamiltonile.” Ma tunnen end nüüd parema sõitjana, füüsiliselt võimekamalt ja vaimselt kindlamalt. Loodetavasti säilib see tunne ka rajale jõudes.”

Bottas tõusis eelmisel hooajal poodiumil viisteist korda ja võitis neli rallit.

F1-hooaeg algab juulis Austrias.