Vaid üks F1 piloot on kinnitanud virtuaalsel Bahreini GP-l osalemist, kaheksa sõitjat ütlesid ära

Kahjuks pole täitunud korraldajate unistus saada arvuti taha kõik F1 piloodid. Oma osalemist on seni kinnitanud vaid Williamsi tiimi "kollanokk" Nicholas Latifi.

Loobumisest on teatanud Max Verstappen, Alexander Albon, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Daniil Kvjat, Pierre Gasly, Sergio Perez ja Lance Stroll.

Verstappen põhjendas loobumist sellega, et ei tunne end F1 2019 mängus lihtsalt koduselt. "Ma ei mängi seda mängu ning ma peaksin sellega esmalt harjuma. See võtaks aega paar päeva ning ma ei näe sellel mõtet, kuna ma olen hõivatud teiste mängude mängimisega. Ma peaksin siis liiga palju ühelt mängult teisele hüppama. See lihtsalt ei töötaks ja ma ei naudiks seda," ütles Verstappen.

Lisaks Latifile on lubanud virtuaalsest Bahreini GP-st osa võtta valitsev F3 sarja meister Robert Shwartzman, 16-aastane F4 sarja sõitja Dino Beganovic, Austria võidusõitja Philipp Eng ning endine võidusõitja ja kuuekordne trekisõidu olümpiavõitja Chris Hoy.

Päeva jooksul täienevat nimekirja näeb siit!