Vabatahtlik kiirabitöötaja: ma ei tea, mida öelda, kui viin kellegi vanaema ära

Selline amet pole Isola jaoks iseenesest uus, kuna ta on parameedikuna osalise tööajaga abiks olnud 30 aastat. Hetkel on aga käsil kõige raskem periood, sest Lombardia maakonda on pandeemia räsinud kõige rängemalt.

"See on raske amet," sõnas kodulinnas Milanos toimetav Isola, vahendab formula1.com. "See viirus on palju ohtlikum, sest ta on nähtamatu vaenlane. Peame kogu aeg ettevaatusabinõusid järgima - kanname kaitseülikondi, kindaid, prille ja maske."

"Vahel teame, et külastame COVID-19 patsienti, vahel ei tea. Iga väljasõidu järel puhastame 30 minutit kiirabiautot, et mitte järgmiseid patsiente nakatada. Viimased nädalad on olnud rasked ka kuuma ilma tõttu. Töö on füüsiliselt raske, sest maskiga on raske hingata, kui tuleb patsienti välja kanda, sest nad ise ei suuda kõndida," lisas Isola. Itaallane täidab kiirabibrigaadis mitut rolli, millest üks on autojuhi oma. Just headest ja kogenud juhtidest on Itaalia kiirabis kõige enam puudus.

Pirelli direktori kõige raskem patsient on olnud 80-aastane naine, kes kannatas tõsiste hingamisraskuste all ja oli kõrge palavikuga.



"Ma ei tea, mida öelda, kui viin kellegi vanaema pere juurest ära. Püüan neid toetada, kuid ma ei taha valetada. Ma ei taha öelda midagi, mis pole tõsi ega anda katteta lubadusi," rääkis Isola.

